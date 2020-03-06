Тайка Вайтити снимет для Netflix мультсериалы по книге "Чарли и шоколадная фабрика"

Вайтити выступит режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером проектов.

Тайка Вайтити, награжденная "Оскаром" за фильм "Кролик Джоджо", снимет для стримингового сервиса Netflix сразу два анимационных сериала по мотивам повести Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика".

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Вайтити выступит режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером обоих проектов, сообщает Variety. Первый мультсериал будет следовать классическим персонажам книги, а второй - посвящен народу умпа-лумпов, которые работают на шоколадной фабрике Вилли Вонки.

Как утверждают в Netflix, развитие мира книги впервые выйдет за пределы уже существующей истории. "Шоу сохранит дух и тон оригинальной истории, но создаст свой мир и персонажей далеко за пределами страниц книги Даля", - отмечают в Netflix.

Фильмы "Чарли и шоколадная фабрика" были основаны на детском романе Роальда Даля 1964 года. В оригинальной картине 1971 года "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" главного персонажа сыграл Джин Уайлдер, а в адаптации Тима Бартона роль досталась Джонни Деппу.