"Скатилась кубарем в порноактрисы": MARUV под своим альтер-эго выпустила пошлую песню (фото, видео)

Трек пришелся по вкусу далеко не всем.

Украинская певица MARUV под своим альтер-эго Shlakoblochina презентовала новую песню под названием "Новая сила киски".

Трек войдет в мини-альбом Fatality.

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У проекта уже даже появилась своя страница в Instagram. Но не всем пользователям сети нравятся откровенные фото, которые там публикуются, а также текст новой песни.

"Марув зачем ты себя опускаешь до этого уровня?", "От интеллигентной провокации осталась только провокация", "Из звезды мирового масштаба кубарем в порноактрисы. Что поделать: можно девушку вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывести", - написали ей в комментариях.

Нашлись и те, кто встал на защиту певицы и отметил, что это ее стиль, и ее англоязычне тексты содержат такие же слова и смыслы.