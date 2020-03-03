Руслана выпустила новую песню "Ми вітер" и презентовала мини-альбом (фото, видео)

Руслана танцевала и создавала динамичный перформанс на башне ветрогенератора на высоте 120 метров над уровнем моря.

В Киеве, состоялась презентация нового проекта Русланы: допремьерный показ музыкального видео «МИ ВІТЕР/WE ARE WIND» и презентация мини-альбома (4 песни) с одноимённым названием.

Читайте такжеРоссия поднялась на второе место в рейтинге букмекеров по Евровидению, Украина - в третьем десяткеПоддержать певицу пришли ее друзья и коллеги, как из шоу-бизнеса и сферы возобновляемой энергетики, так и из многих других сфер и направлений. Среди присутствующих были представители индустрии возобновляемой энергетики – Александр Домбровский, Андрей Конеченков, Виктор Куртев, главы ассоциаций и крупных предприятий, академики, представители депутатского и дипломатического корпуса, правительства и общественных движений, а также коллеги Русланы по сцене: Валерий Харчишин («Друга ріка»), Олег Михайлюта (Фагот «ТНМК»), Vlad Darwin (Влад Дарвин), Игорь Кондратюк, Екатерина Осадчая, Светлана Кузьменко (супруга Андрея Кузьменко «Скрябина»), Соломия Витвицкая и другие.

"Я презентовала чистую энергию. Я презентовала проект, который так и называется "Live on clean energy". Это название имеет двойное значение: как в контексте жизни каждого человека, так и в контексте будущего шоу, которое я готовлю на чистой энергии. Мы показали прогрессивное и сверх инновационное, достаточно амбициозное видение завтрашнего дня. Мы видим будущее всего человечества на чистой энергии и свою жизнь на чистой энергии. Со своей стороны я призвала и заявила, что музыка, которую я презентовала, уже сделана на чистой энергии", - говорит Руслана.

"Ветряк, на который я поднялась, чтобы снять свое видео – это уже сцена. Как певица, я использую микрофон на сцене для того, чтобы призвать человечество переходить на чистую энергию. Свое место в этой жизни я нашла. И выбрала это своим кредо. Все, что я делала до этого, является логичным путем к этой точке и к этому месседжу, к этой важной миссии", - добавила певица.

Руслана танцевала и создавала динамичный перформанс на башне ветрогенератора на высоте 120 метров над уровнем моря на восходе солнца. Оригинальная пластика певицы и невероятные виды, смиксованы с дополненной реальностью, даже при просмотре вызывают легкое головокружение.

Уже 5 марта состоится всемирная премьера клипа «Ми вітер» в двух версиях - украинской и английской.