Кортни Кокс сыграет главную роль в сериале "Сияющая долина"

Она сыграет роль Патриции "Пэт" Фелпс – писательницы с зависимостями от алкоголя и наркотиков.

Кортни Кокс согласилась вернуться на телевидение и сыграть главную роль в комедийном хоррор-сериале "Сияющая долина" (Shining Vale) телеканала Starz.

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Она сыграет роль Патриции "Пэт" Фелпс – писательницы с зависимостями от алкоголя и наркотиков. О своей юности она написала роман, который ее прославил и сделал знаменем борьбы за женскую независимость. Вот уже много лет, как она излечилась, второй роман так и не написан, сексуальная жизнь с мужем на нуле, дети-подростки не считают ее авторитетом. Желая как-то изменить свою жизнь, Пэт и ее семья переезжают в пригород, в дом, где когда-то произошли загадочные и страшные вещи. По слухам, здесь обитают демоны, и вскоре героиня начинает испытывать симптомы одержимости, сообщает детали сценария Deadline.

Сценарий сериала напишут Шарон Хорган и Джефф Астроф ("Методом проб и ошибок"), пилотный эпизод снимет Дирбла Уолш ("Рассказ служанки").

О дате выхода сериала пока не сообщается.