Хелен Миррен получила почетного "Золотого медведя" на Берлинском кинофестивале

На счету Хелен Миррен более 100 ролей. Она является обладательницей призов Каннского и Венецианского кинофестивалей.

Актрису Хелен Миррен наградили «Золотым медведем» 70-го Берлинского международного кинофестиваля. Актриса удостоилась приза за жизненные достижения.

Читайте такжеВ Германии стартовал международный кинофестиваль "Берлинале" (фоторепортаж, видео)

Вручавшие награду художественный директор Карло Шатриан и исполнительный директор Мариетт Риссенбек похвалили актрису за умение «любую женскую роль превратить в сложный персонаж». «Она существует вне всяких стереотипов, она ломает барьеры в работе и в личной жизни, она не боится спорить с режиссерами, чтобы сделать своих героинь сильнее», - заявило руководство Берлинале, передает kommersant.

В рамках кинофестиваля также состоялся показ исторической драмы «Королева» (2006 год), в которой Хелен Миррен сыграла Елизавету II.

На счету Хелен Миррен более 100 ролей. Она является обладательницей призов Каннского и Венецианского кинофестивалей. Фильм «Королева» принес ей «Оскар» за лучшую женскую роль. В числе других известных фильмов с участием актрисы: «Калигула» (1979), «Сыновья» (1996), «Большая игра» (2009), «РЭД» (2010), «Хичкок» (2012), «Женщина в золотом» (2015), «Хороший лжец» (2019).