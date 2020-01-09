Детективный фильм "Ножи наголо" с Дэниэлом Крэйгом получит продолжение

Второй фильм будет снова сосредоточен на персонаже Дэниэла Крэйга - детективе Бенуа Блане

У детективного фильма "Ножи наголо" с Дэниэлом Крэйгом, премьера которого состоялась в декабре 2019 года, будет продолжение.

Читайте также"Джокер", "Ирландец" и "Однажды… в Голливуде": названы номинанты премии BAFTA

Об этом The Hollywood Reporter рассказал режиссер картины Райан Джонсон на вечеринке перед вручением "Золотого глобуса", передает 112.ua.

По его словам, второй фильм будет снова сосредоточен на персонаже Дэниэла Крэйга, а сами постановщик и студия Lionsgate намерены сделать франшизу.

Продюсер Рэм Бергман также подтвердил желание продолжить историю сыщика Бенуа Блана и сказал, что Крэйг готов снова сняться в главной роли.

Детектив "Ножи наголо" собрал в мировом прокате около $250 млн (при бюджете $40 млн). Лента рассказывает об убийстве знаменитого писателя Харлана Тромби на вечеринке по случаю его 85-летия. Под подозрение попадают все члены семьи Харлана. Расследовать дело берется дотошный детектив Бенуа Блан (Дэниел Крейг). В фильме также снимались Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Кристофер Пламмер и др.

Дэниэл Крэйг сейчсас также занят в съемках нового фильма о Джеймсе Бонде. В украинский прокат картина под названием "007: Не время умирать" выйдет 9 апреля 2020 года.