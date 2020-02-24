"Праздников мало не бывает": MARUV разгневала сеть поздравлением с 23 февраля (фото)

Певица поздравила мужчин с Днем защитника отечества, который в Украине не отмечается уже пять лет.

Певица MARUV разгневала часть своих подписчиков поздравлением с праздником 23 февраля, который в Украине не отмечается с 2015 года.

На своей странице в Instagram она опубликовала пикантное фото в черной шляпе, белье и сапогах, обратившись к мужской половине человечества.

"Праздников не бывает мало так что с праздником дорогие мужчины", - написала она.

Поздравление понравилось далеко не всем посетителям ее профиля, которые оставили под фото ряд гневных комментариев.

"Это не наш праздник, а праздник убийц", "Это поздравление в который раз дает ответ, почему Марув не поехала на Евровидение в прошлом году. П.С. незнание истории не освобождает от ответственности", "В Украине такого праздника нет", - написали пользователи.

Впрочем, часть людей поздравительные слова от певицы восприняли положительно. "Спасибо за поздравление, не обращай ни на кого внимание", "Вы умница", - идет речь в комментариях.

Отметим, что в Украине празднуют День защитника 14 октября. Эта дата заменила советский День защитника Отечества, который отмечали 23 февраля.

Как сообщал УНИАН, россиян в 2017 году поздравили с "23 февраля" билбордом с украинскими военными.