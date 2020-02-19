Хотят засудить: триумфальный на Оскаре фильм "Паразиты" обвинили в плагиате

Соответствующий упрек в сторону создателей оскароносной ленты сделал продюсер П. Л. Тенаппа.

Южнокорейский оскароносный фильм режиссера Бон Джун-Хо "Паразиты" обвинили в плагиате. Соответствующую претензию выдвинул продюсер романтической комедии 1999 года "Минсара Канна" П. Л. Тенаппа.

Об этом сообщает Soompi.

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"Я видел южнокорейский фильм "Паразиты", и мне кажется, что они украли суть фильма в "Минсары Канна". Я веду переговоры с юристами-международниками и подумываю в ближайшее время начать дело против создателей "Паразитов", - цитирует издание слова продюсера.

В то же время продюсер не уточнил, какая именно часть фильма была плагиатом.

Как сообщал УНИАН, фильм "Паразиты" признали победителем премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" в номинации "лучший фильм".

Кроме того, картину признали "лучшим иностранным фильмом", победителем в номинации "лучший оригинальный сценарий", а Пон Джун-Хо получил награду как "лучший режиссер".