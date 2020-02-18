Нацотбор на Евровидение 2020: дата финала и порядок выступлений артистов

Уже скоро один из шести финалистов получит право представлять Украину на Евровидении в Нидерландах.

Вскоре Украина назовет имя своего представителя на песенном конкурсе Евровидение 2020 года, который состоится в Нидерландах. Уже состоялись два полуфинала Национального отбора и круг участников сузился до 6 артистов.

Финал Нацотбора на Евровидение 2020: дата и правила

Заключительный этап конкурса состоится в эту субботу, 22 февраля. Согласно правилам Нацотбора на Евровидение, каждая песня оценивается членами жюри и зрителями в ходе интернет и СМС-голосования. При этом, в случае одинакового количества голосов именно баллы зрителей являются определяющими.

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Оценивать конкурсантов, как и в полуфиналах, будут певец и шоумен Андрей Данилко, певица Тина Кароль и продюсер радиохолдинга №1 в Украине "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хит FM" – Виталий Дроздов.

Вести финал снова будет Сергей Притула.

За право представлять Украину на Евровидении в финале Нацотбора будут бороться такие 6 конкурсантов: Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

Порядок выступлений артистов в финале Нацотбора

KRUTЬ JERRY HEIL Go-A David Axelrod KHAYAT TVORCHI

Напомним, 65-й международный песенный конкурс Евровидение в этом году стартует 12 мая в нидерландском городе Роттердам. Именно в этот день пройдет первый полуфинал, а 14 мая – второй полуфинал. И уже 16 мая состоится гранд-финал и станет известно имя победителя Евровидения 2020.