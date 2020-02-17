Вокруг финалиста Нацотбора Аксельрода разгорелся скандал: обвинили в плагиате и мошенничестве (видео)

Певца обвинили в плагиате.

Бывшая пиарщица Дэвида Аксельрода Анжелика Буркина жёстко раскритиковала финалиста Нацотбора на Еврвидение и обвинила его в плагиате прямо перед вторым полуфиналом.

Она утверждает, что хорошо знает, почему певец поменял фамилию.

Читайте также"Все может перевернуться с ног на голову": член жюри дал свой прогноз насчет победителя Нацотбора

"Вы думаете, что Ткаченко сменил псевдоним в честь любимого и без вести пропавшего дедушки? Чушь! Причина более прозаична. Я много лет молчала, но теперь пришло время открыть глаза на этого афериста и лжеца… Вы же понимаете, работать с артистом дело затратное: запись песен на студии, регистрация авторского права, съемки клипа песни Тебя выбираю, костюмы для выступлений, покупка гитары Taylor, на все это мы с Владимиром тогда брали деньги в долг, которые он должен был вернуть после телепроекта Х-фактор. Речь идет про 10 тысяч долларов — это то, что мы успели оформить документально, на самом деле потрачено на него было гораздо больше! По меркам шоу-бизнеса это, вроде, мелочи, но тем не менее, это деньги, а их нужно возвращать!" — заявила Анжелика Буркина.

По ее словам, есть решение суда о взыскании долгов.

«Для Владимира/Девида я была хорошей до тех пор, пока помогала с телепроектами и финансировала его деятельность и решала все его проблемы, но как только я потребовала вернуть долг, резко стала плохой! Проза жизни….И пока Владимир мучился в творческих порывах, кредиторы уже размахивали судебными решениями о взыскании долгов.

Вот тут-то и пришла в голову “великого” артиста замечательная мысль сменить имя, все тривиально просто….. чтобы долги не возвращать. Оцените красоту игры! Не просто творческий псевдоним сменил, а все по взрослому….. ФИО в паспорте…..как с чистого листа. И вуа-ля, теперь он - Девид Аксельрод (деньги брал Ткаченко, а сейчас имя сменил- уже другой человек)! Аплодисменты артисту!», – написала она.

«В этом году на нацотборе компетентное жюри, очень надеюсь что их объективность выше дружбы с продюсером Вовы/Девида и они не станут отбирать шанс у более достойного участника. Скандалов на наших отборах уже было предостаточно, зачем снова артист со скандальной репутацией? Как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит», – добавила она.

При этом комментаторы к посту отметили, что конкурсная песня Аксельрода Horizon очень напоминает песню Chicago 1988 года «I don't wanna live without your love».

Предлагаем сравнить два трека.

Dávid Axelrod - Horizon

Chicago - I Don't Wanna Live Without Your Love