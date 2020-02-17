"Все может перевернуться с ног на голову": член жюри дал свой прогноз насчет победителя Нацотбора

Он отметил, что второй полуфинал Нацотбора получился очень непростым, так как схлестнулись совершенно разные артисты, разные школы, разные эмоции.

Генеральный директор Хіт FM, генеральный продюсер радиохолдинга "ТАВР Медиа", член жюри Виталий Дроздов не считает финалистов Нацотбора на Евровидение TVORCHI и KRUTь фаворитами.

Об этом он сказал в интервью КП в Украине.

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Он отметил, что второй полуфинал Нацотбора получился очень непростым, так как схлестнулись совершенно разные артисты, разные школы, разные эмоции.

«Как сказал Андрей Данилко, выбирать приходилось между телефоном, стаканом и карандашом. С одной стороны, участников можно было разделить на представителей традиционного формата Евровидения (тягучие баллады с мощным вокалом) и новую школу поп-музыки. С другой стороны, битва шла между выпускниками талант-шоу и совсем неизвестными именами. В обоих битвах счет пока примерно равный, если говорить об распределении мест в полуфиналах. Хотя первые места и в минувшую субботу, и неделю назад заняли совсем неизвестные артисты с прогрессивной современной музыкой», – отметил Дроздов.

Продюсер считает, что в финале нет фаворитов и приеду может одержать каждый из конкурсантов.

«Оценки зрителей и жюри в обоих полуфиналах совпали в отношении победителей. Но я бы не торопился относить TVORCHI и KRUTь к фаворитам финала. В финале совсем нет фаворитов, все может перевернуться с ног на голову. И я вовсе не удивлюсь, если вдруг победители полуфиналов дружно займут два последних места, а победу одержит исполнитель, которого относят к аутсайдерам последней битвы. Ждать осталось недолго», – сказал судья Нацотбора.

Также Дроздов назвал факторы, которые могут повлиять на победу в финале Нацотбора.

«В финале будет очень пестрая компания. Выбирать снова придется между "стаканом и карандашом". Думаю, победит тот, у кого нервы будут крепче, кто больше всех удивит и вызовет наибольшую эмоцию, кто покажет впечатляющий номер и яркую исполнительскую харизму. Еще один важный фактор для победы – разговор с Притулой и жюри. Кто сможет ярче в этих разговорах проявить себя, показать свой характер и личность, получит несколько дополнительных очков», – добавил продюсер.