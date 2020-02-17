Лорак показала тизер нового клипа и нарвалась на критику в сети (видео)
14:49, 17 февраля 2020Кино и музыка
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Лорак показала тизер нового клипа на песню "Я бы летала".
Режиссером видео стал украинский клипмейкер Алан Бадоев / Скриншот
Украинская певица Ани Лорак, давно живущая и работающая в России, показала тизер нового клипа на песню "Я бы летала". Режиссером видео стал украинский клипмейкер Алан Бадоев.
Ролик артистка опубликовала в своем Instagram.
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Однако не все пользователям сети понравилась новая работа певицы.
"Почему все стало однотипно?", - спрашивает один из пользователей. "Причём однотипно плохо", - комментирует второй. Каждый комментарий собрал более 10 лайков.
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