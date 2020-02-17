Лорак показала тизер нового клипа и нарвалась на критику в сети (видео)

Лорак показала тизер нового клипа на песню "Я бы летала".

Украинская певица Ани Лорак, давно живущая и работающая в России, показала тизер нового клипа на песню "Я бы летала". Режиссером видео стал украинский клипмейкер Алан Бадоев.

Ролик артистка опубликовала в своем Instagram.

Читайте такжеВ Киев с концертом приедет СтингНа нем она появляется то около моря, то на песчаных скалах в роскошных нарядах.

Однако не все пользователям сети понравилась новая работа певицы.

"Почему все стало однотипно?", - спрашивает один из пользователей. "Причём однотипно плохо", - комментирует второй. Каждый комментарий собрал более 10 лайков.