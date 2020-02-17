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Берлинале 2020: люди ночевали на полу перед кассами, чтобы купить билеты (фото)

14:30, 17 февраля 2020
Кино и музыка
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Берлин / REUTERS

70-й юбилейный международный кинофестиваль Берлинале начнется уже в будущий четверг, 20 февраля. Чтобы купить заветные билеты люди ночевали на полу перед кассами в Берлине.

Соответствующие фото публикует агентство REUTERS.

Берлин / REUTERS

На снимках видно, что люди принесли спальные мешки и устроились на ковре прямо перед кассами в торговом центре.

Берлинский кинофестиваль, известный также как Берлинале, является одним из самых значимых и престижных кинофестивалей в мире. Берлинале ориентирован на прогрессивный геополитический кинематограф. Жюри уделяет особое внимание тому, чтобы в фестивальной программе были представлены фильмы со всего мира.

Берлин / REUTERS

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В этом году на юбилейном 70-м «Берлинале» Украина будет представлена так:

в программе Generation 14plus покажут созданный при поддержке Госкино документальный фильм «Земля блакитна, ніби апельсин» режиссера Ирины Цилык;

в рамках специальных показов Berlinale Special состоится мировая премьера созданного при поддержке Министерства культуры Украины фильма-антиутопии авторства Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева «Номера»;

Кроме того, оргкомитет Берлинского кинофестиваля отобрал в основную конкурсную программу фильм режиссера Ильи Хржановского «ДАУ. Наташа»

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Теги: #кино#Берлиналепогода в Одессе