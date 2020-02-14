Билли Айлиш выпустила заглавную песню к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (видео)
08:26, 14 февраля 2020Кино и музыка
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Айлиш, написавшая песню вместе со своим братом Финнеасом О'Коннеллом, стала самой молодой исполнительницей музыкальной темы в истории франшизы.
Билли Айлиш / REUTERS
Триумфаторка "Грэмми" Билли Айлиш выпустила титульную песню для нового фильма бондианы "Не время умирать".
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Трек размещен на YouTube-канале певицы.
Айлиш, написавшая песню вместе со своим братом Финнеасом О'Коннеллом, стала самой молодой исполнительницей музыкальной темы в истории франшизы.
Когда 18-летняя исполнительница узнала, что ей доверили исполнить песню к 25-й ленте про агента 007, она заявила, что "Просто чокнуться - во всех смыслах. Это большая честь. "Джеймс Бонд" - самая крутая кинофраншиза на все времена. Я все еще в шоке", - отметила она.
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