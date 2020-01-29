Вышел трейлер фильма "Бледный конь" по роману Агаты Кристи (видео)

Премьера картины запланирована на 13 марта 2020 года.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video показал трейлер фильма «Бледный конь» по роману британской писательницы Агаты Кристи.

Читайте такжеВ новой "Матрице" может сыграть "мисс мира" Приянка ЧопраРолик размещен на YouTube-канале сервиса.

В главных ролях снялись Руфус Шевелл, Кайа Скоделарио, Шейла Атим, Медлин Бауер, Джорджина Кемпбелл и другие.

По сюжету фильма, историк Марк Истербрук расследует убийство священника. В одежде покойного находят список фамилий. Герой выясняет, что все эти люди умерли при загадочных обстоятельствах. Истербрук отказывается верить, что к смертям причастны сверхъестественные силы.

Премьера картины запланирована на 13 марта 2020 года.

Ранее УНИАН сообщал о выходе трейлера психологического хоррора «Глотай».