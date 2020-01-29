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Вышел трейлер фильма "Бледный конь" по роману Агаты Кристи (видео)

20:45, 29 января 2020
Кино и музыка
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В главных ролях снялись Руфус Шевелл и Кайа Скоделарио / скриншот

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В главных ролях снялись Руфус Шевелл, Кайа Скоделарио, Шейла Атим, Медлин Бауер, Джорджина Кемпбелл и другие.

По сюжету фильма, историк Марк Истербрук расследует убийство священника. В одежде покойного находят список фамилий. Герой выясняет, что все эти люди умерли при загадочных обстоятельствах. Истербрук отказывается верить, что к смертям причастны сверхъестественные силы.

Премьера картины запланирована на 13 марта 2020 года.

Ранее УНИАН сообщал о выходе трейлера психологического хоррора «Глотай».

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Теги: #кино