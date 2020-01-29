Вышел трейлер фильма "Бледный конь" по роману Агаты Кристи (видео)
20:45, 29 января 2020Кино и музыка
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Премьера картины запланирована на 13 марта 2020 года.
В главных ролях снялись Руфус Шевелл и Кайа Скоделарио / скриншот
Стриминговый сервис Amazon Prime Video показал трейлер фильма «Бледный конь» по роману британской писательницы Агаты Кристи.
Читайте такжеВ новой "Матрице" может сыграть "мисс мира" Приянка ЧопраРолик размещен на YouTube-канале сервиса.
В главных ролях снялись Руфус Шевелл, Кайа Скоделарио, Шейла Атим, Медлин Бауер, Джорджина Кемпбелл и другие.
По сюжету фильма, историк Марк Истербрук расследует убийство священника. В одежде покойного находят список фамилий. Герой выясняет, что все эти люди умерли при загадочных обстоятельствах. Истербрук отказывается верить, что к смертям причастны сверхъестественные силы.
Премьера картины запланирована на 13 марта 2020 года.
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