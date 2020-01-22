Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой "Матрице"

Актер Хьюго Уивинг не появится в продолжении культового фильма из-за графика съемок.

В новой "Матрице" не будет сниматься актер Хьюго Уивинг, который в предыдущих частях фильма играл роль агента Смита.

Об этом заявил сам актер, сообщает издание Time Out.

Уивинг объяснил, что ему практически одновременно предложили работу над двумя проектами - "Матрицей" и театральной постановкой "Визит" и он выбрал другую.

"У меня было предложение, а затем предложение пришло от Матрицы, поэтому я знал, что ее будут снимать, но у меня не было дат. Я думал, что могу успеть поучаствовать в двух", - отметил Уивинг.

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Актер добавил, что ждал уточнения сроков проекта и не спешил соглашаться на роль в "Визите".

"Я был на связи с Ланой Вачовски, но в конце концов она решила, что даты не согласовываются. Мы перебирали даты, а потом она вроде как передумала. Они решили двигаться вперед без меня", - рассказал Уивинг.

Ранее УНИАН сообщал, что в фильме "Матрица-4" сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (Нео и Тринити), а также Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик и Нил Патрик Харрис. Режиссером будет Лана Вачовски.