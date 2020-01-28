Sony выпустила документальный фильм о съемках "Однажды…в Голливуде"

В картину вошли интервью с создателями картины, в том числе с самим режиссером, а также исполнителями главных ролей.

Sony Pictures обнародовала документальный фильм о съемках картины Квентина Тарантино "Однажды…в Голливуде".

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В документалке рассказывают о 60-х годах в истории американского кино.

Также в нее вошли интервью с создателями картины, в том числе с самим режиссером, а также с актерами, исполнившими главные роли - Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби, сообщает 112.ua.

"Однажды… в Голливуде" вышел летом 2019 года и стал самым кассовым фильмом Тарантино за первый уикэнд. Картина уже получила три статуэтки на "Золотом глобусе", а также числится в десяти номинациях на "Оскар".

В то же время, Джон Траволта нашел киноляп в фильме Квентина Тарантино "Однажды… в Голливуде".