"Кошки", "Темный феникс" и Траволта: The Hollywood Reporter назвал худшие фильмы 2019 года
Американское издание The Hollywood Reporter представило список 10 самых худших фильмов уходящего года. В число худших попали, среди прочего, провальная адаптация мюзикла «Кошки» с Идрисом Эльбой, кинокомикс «Темный феникс» и последняя часть «Рэмбо».
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Так, «Кошек» критикуют за ужасную графику, которая делает персонажей «жуткими», а «Темного феникса» – за банальную скуку и отсутствие эмоционального накала в заключительном фильме франшизы.
Худшие фильмы 2019
Полный список худших картин выглядит так.
Мультфильм «Стражи арктики» (Arctic Dogs)
Мюзикл «Кошки»
Супергеройский фильм «Люди Икс: Тёмный Феникс»
Триллер Брайана де Пальма «Домино»
Картина «Фанат» с Джоном Траволтой
Триллер «Призраки Шерон Тейт»
Фильм «Миллион мелких осколков»
Боевик со Сталлоне «Рэмбо: последняя кровь»
Триллер «Море соблазна» (Serenity) с Мэтью Макконахи и Энн Хэтуэй
Спортивный фильм «Бок о бок» – еще один фильм с Траволтой в списке.
Ранее The Hollywood Reporter назвал лучшие фильмы 2019 года. Лучшим фильмом признали "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино.