"Кошки", "Темный феникс" и Траволта: The Hollywood Reporter назвал худшие фильмы 2019 года

«Кошек» еще до выхода раскритиковали за ужасную графику, которая делает персонажей «жуткими».

Американское издание The Hollywood Reporter представило список 10 самых худших фильмов уходящего года. В число худших попали, среди прочего, провальная адаптация мюзикла «Кошки» с Идрисом Эльбой, кинокомикс «Темный феникс» и последняя часть «Рэмбо».

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Так, «Кошек» критикуют за ужасную графику, которая делает персонажей «жуткими», а «Темного феникса» – за банальную скуку и отсутствие эмоционального накала в заключительном фильме франшизы.

Худшие фильмы 2019

Полный список худших картин выглядит так.

Мультфильм «Стражи арктики» (Arctic Dogs)

Мюзикл «Кошки»

Супергеройский фильм «Люди Икс: Тёмный Феникс»

Триллер Брайана де Пальма «Домино»

Картина «Фанат» с Джоном Траволтой

Триллер «Призраки Шерон Тейт»

Фильм «Миллион мелких осколков»

Боевик со Сталлоне «Рэмбо: последняя кровь»

Триллер «Море соблазна» (Serenity) с Мэтью Макконахи и Энн Хэтуэй

Спортивный фильм «Бок о бок» – еще один фильм с Траволтой в списке.

Ранее The Hollywood Reporter назвал лучшие фильмы 2019 года. Лучшим фильмом признали "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино.