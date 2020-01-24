Вышел трейлер криминальной драмы "Его последнее желание" (видео)

Главные роли в картине исполнили Энн Хэтэуэй и Бен Афлек.

Вышел трейлер криминальной драмы «Его последнее желание», главные роли в которой играют Энн Хэтэуэй и Бен Афлек. Также в фильме играет Уиллем Дефо.

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Режиссером картины выступила Ди Риис.

Фильм основан на одноименном романе американской писательницы Джоан Дидион 1996 года. Сюжет сконцентрирован вокруг крупного международного скандала, который разгорелся в конце 1986 года. Тогда выяснилось, что некоторые члены администрации президента США тайно поставляли оружие в Иран, нарушая эмбарго.

Энн Хэтэуэй играет журналистку Washington Post Елену МакМэхон, Афлек – высокопоставленного чиновника Трита Моррисона, которого связывают с журналисткой прошлые романтические отношения.

Премьерный показ состоится 27 января на кинофестивале «Сандэнс», а 21 февраля фильм появится на Netflix.

Ранее УНИАН сообщал, что Netflix снимет мультфильм по мотивам «Ведьмака».