Марго Робби в мини-платье с декольте покорила роскошным образом на презентации "Хищных птиц" в Лос-Анджелесе (фоторепортаж)

В Лос-Анджелесе состоялось событие, посвященное будущей премьере фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".

29-летняя Марго Робби посетила интересное мероприятие в рамках промо-кампании нового фильма. Звезда примерила образ своей дерзкой героини Харли Квинн из киновселенной Бэтмена.

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В Лос-Анджелесе состоялось событие, посвященное будущей премьере фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Продюсеры картины решили сделать оригинальный промоушен ленты. Так, они арендовали на два дня Hollywood and Highland Center на Голливудском бульваре.

По замыслу, в торгово-развлекательном комплексе все поклонники могут насладиться интерактивным пространством вселенной комиксов DC. Авторы проекта использовали видео- и фотоматериалы, а также компьютерные эффекты, чтобы дать фанатам возможность прочувствовать мир супергероинь, борющихся с преступностью Готэма.