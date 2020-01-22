Войны клонов: опубликован трейлер финального сезона культового сериала по "Звездным войнам"

Сериал фактически закончился в 2014 году, однако в прошлом году Disney анонсировала его возрождение.

В сети появился новый трейлер седьмого сезона мультсериала «Звездные войны: войны клонов», который должен подвести истории героев вплотную к началу третьего эпизода киносаги, «Месть ситхов».

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Сериал фактически закончился в 2014 году, однако в прошлом году Disney анонсировала его возрождение. Первая из 12 новых серий шоу выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 21 февраля.

События «Войн клонов» разворачиваются в период между первым и вторым эпизодами Звездных войн. Над финальным сезоном сериала работал Дейв Филони, который был шоураннером всех предыдущих шести сезонов, а также выступал одним из продюсеров хитового сериала «Мандалорец».

Напомним, второй сезон сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн» выйдет осенью 2020 года.