Второй сезон сериала "Мандалорец" выйдет в 2020 году

Работа над проектом началась в ноябре 2019 года.

Осенью 2020 года выйдет второй сезон сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн».

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Фавро сопроводил новость фотографией статуи гаморреанца – свиноподобного гуманоида с планеты Гаморр. Судя по всему, представитель этой расы будет одним из героев следующего сезона.

Ранее Фавро сообщил, что работа над вторым сезоном «Мандалорца» началась 14 ноября 2019 года, всего через два дня после премьеры первого сезона.

Как известно, стриминговый сервис Disney+ запустился 12 ноября и в первый же день показал серию «Мандалорца». Сюжет сериала разворачивается через пять лет после событий «Возвращения джедая».