Опубликован атмосферный трейлер хоррора "Цвет из иных миров" с Николасом Кейджем

Сюжет картины посвящен жителям американской глубинки, которые вынуждены вступить в борьбу с внеземным существом.

В сети появился трейлер фильма ужасов «Цвет из иных миров», снятого по мотивам одноимённого романа Говарда Лавкрафта. Главную роль в картине исполнил Николас Кейдж.

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Сюжет будет посвящен семейству Гарднеров, жителей американской глубинки. После того, как на их ферму падает метеорит, Гарднеры вынуждены бороться с внеземным существом, которое заражает их умы и тела.

Режиссером картины выступил Ричард Стэнли, а среди продюсеров числится Элайджа Вуд.

В США фильм появится на экранах уже 24 января. Премьера в Украине намечена на 26 марта.

Ранее в сети появился трейлер фантастического боевика «Безумный майлз» (Стволы Акимбо), где главную роль исполнил Дэниэл Рэдклифф.