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"Гарри Поттеру" примотали пистолеты к рукам: опубликован трейлер боевика "Безумный Майлз"

10:13, 16 января 2020
Кино и музыка
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Дэниэл Рэдклифф сыграл в фильме о смертельных перестрелках / Скриншот трейлера

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Сюжет картины будет посвящен разработчику видеоигр Майлзу, который любит писать в интернете токсичные комментарии. Однажды он задевает в интернете организаторов нелегального шоу Skizm, которое устраивает настоящие смертельные перестрелки и стримит их в сети.  

Организаторы канала решают отомстить Майлзу и делают его участником шоу, прикрепив к его рукам пистолеты.

Вместе с Рэдклиффом в фильме сыграла австралийская актриса Самара Уивинг, которая исполнила роль одной из участниц смертельного шоу. 

Фильм выйдет на экраны 5 марта. 

Ранее звезды "Гарри Поттера" собрались на новогоднюю вечеринку.

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Теги: #трейлер#Гарри Поттер