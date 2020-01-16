"Гарри Поттеру" примотали пистолеты к рукам: опубликован трейлер боевика "Безумный Майлз"
10:13, 16 января 2020Кино и музыка
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Главные роли в фильме исполнили Дэниэл Рэдклифф и Самара Уивинг.
Дэниэл Рэдклифф сыграл в фильме о смертельных перестрелках / Скриншот трейлера
В сети появился трейлер фантастического боевика «Безумный майлз» (Стволы Акимбо), где главную роль исполнил Дэниэл Рэдклифф.
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Сюжет картины будет посвящен разработчику видеоигр Майлзу, который любит писать в интернете токсичные комментарии. Однажды он задевает в интернете организаторов нелегального шоу Skizm, которое устраивает настоящие смертельные перестрелки и стримит их в сети.
Организаторы канала решают отомстить Майлзу и делают его участником шоу, прикрепив к его рукам пистолеты.
Вместе с Рэдклиффом в фильме сыграла австралийская актриса Самара Уивинг, которая исполнила роль одной из участниц смертельного шоу.
Фильм выйдет на экраны 5 марта.
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