"Гарри Поттеру" примотали пистолеты к рукам: опубликован трейлер боевика "Безумный Майлз"

Главные роли в фильме исполнили Дэниэл Рэдклифф и Самара Уивинг.

В сети появился трейлер фантастического боевика «Безумный майлз» (Стволы Акимбо), где главную роль исполнил Дэниэл Рэдклифф.

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Сюжет картины будет посвящен разработчику видеоигр Майлзу, который любит писать в интернете токсичные комментарии. Однажды он задевает в интернете организаторов нелегального шоу Skizm, которое устраивает настоящие смертельные перестрелки и стримит их в сети.

Организаторы канала решают отомстить Майлзу и делают его участником шоу, прикрепив к его рукам пистолеты.

Вместе с Рэдклиффом в фильме сыграла австралийская актриса Самара Уивинг, которая исполнила роль одной из участниц смертельного шоу.

Фильм выйдет на экраны 5 марта.

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