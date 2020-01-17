Умер сын Толкина – автора знаменитой трилогии "Властелин колец"

На основе черновиков «Хоббита» Кристофер закончил и опубликовал романы «Дети Хурина» и «Сильмариллион».

Сын знаменитого писателя Джона Толкина Кристофер умер в возрасте 95 лет.

Об этом сообщили на сайте международного сообщества поклонников творчества Толкина.

Причина смерти уточняется.

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Кристофер Толкин стал третьим и самым младшим сыном знаменитого писателя. Он родился в 1924 году в Великобритании. Во время Второй мировой войны был пилотом, затем преподавал английский язык в Оксфорде.

На основе черновиков «Хоббита» Кристофер закончил и опубликовал романы «Дети Хурина» и «Сильмариллион». Также Толкин-младший нарисовал карты Средиземноморья, которые были напечатаны в изданиях «Властелина колец».

Кроме того Кристофер возглавлял компанию: Tolkien Estate, занимающаяся авторскими правами на имущество отца. В ноябре 2017 года фирма Amazon продала права на производство сериала по «Властелину колец», после чего младший сын отошел от руководства компанией.

Как сообщал УНИАН, переговоры по создание спецвыпуска сериала «Друзья» для новой стриминговой платформы HBO Max не продвигаются, потому что студия не готова заплатить гонорары актерам, которые те востребовали.