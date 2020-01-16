Продолжение сериала "Друзья" под вопросом, студия и актеры не могут согласовать гонорары – СМИ
Переговоры о создании спецвыпуска сериала «Друзья» для новой стриминговой платформы HBO Max не продвигаются, потому что студия не готова заплатить актерам гонорары, которые те потребовали.
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Об этом со ссылкой на источники сообщает Deadline. Представитель HBO Кевин Рейли в общении с журналистами отметил, что вокруг проекта есть заинтересованность, но для запуска производства этого пока недостаточно.
«На сегодня это просто возможность», – отметил он.
В ноябре прошлого года сообщалось, что американский телеканал HBO начал переговоры с Warner Bros. о съемках продолжения культового сериала "Друзья".
Канал планировал привлечь к съемкам продолжения "Друзей" звезд оригинального шоу, а также создателей сериала Дэвида Крейна и Марту Кауффман.