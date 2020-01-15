Опубликован тизер документального фильма о дизайнере Андре Тане (видео)

По сюжету, фильм рассказывает о пути к успеху Андре Тана в fashion-индустрии, показывая, как сильная мечта мальчика из украинской глубинки помогла пройти все препятствия и привела его к основанию собственной компании.

Создатели документального фильма об истории успеха самого известного украинского модельера Андре Тана презентовали официальный тизер проекта. Над его разработкой трудилась команда 1+1 Digital Studios, которая непосредственно занималась и производством картины.

Тизер доступен для просмотра на YouTube. Премьера показа фильма в digital состоится 5 февраля, благодаря функции «Смотри первым» на сервисе 1+1 video. Предварительная продажа уже открыта.

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По сюжету, фильм рассказывает о пути к успеху Андре Тана в fashion-индустрии, показывая, как сильная мечта мальчика из украинской глубинки помогла пройти все препятствия и привела его к основанию собственной компании. Несмотря на то, что позади непростой путь, который привел известного модельера к успеху и признанию, в тизере Андре Тан открыто делится страхами, которые есть у него сегодня: боязнь остановиться, отсутствие вдохновения для генерации новых идей, потеря способности поражать и удивлять.

«В основу тизера мы взяли мысль Андре о страхе, которой он поделился в самом первом интервью. Эта фраза близка всем творческим людям: мы время от времени, а то и постоянно, испытываем страх быть непонятыми и непризнанными, боимся, что у нас закончатся идеи и мы не сможем удивлять, но не говорим об этом. А он сказал. Так искренне и откровенно. Таким он и есть на протяжении всего фильма. Эта фраза поразила всю команду. Думаю, что зритель, который хотя бы раз испытывал творческие муки, чего-то боялся в своей профессии или переставал верить в себя или в свое предназначение, − тоже не останется равнодушным. Наша команда убеждена, что история Андре Тана сможет вдохновлять и мотивировать зрителей», − говорит Ирина Никончук, руководитель 1+1 Digital Studios.

Также в фильме, наряду с историей главного героя, раскрываться процесс зарождения и развития модной индустрии в Украине: что, когда и как одевали украинские женщины, начиная с конца 70-х годов и до нашего времени.

Съемка документального фильма происходила при поддержке команды Андре Тана.

Напомним, среди тех, кто приобретет функцию «Смотри первым» на сервисе 1+1 video, состоится розыгрыш 30 дизайнерских платьев, которые модельер лично подберет для победительниц.