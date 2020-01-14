Вышел новый тизер фильма "Черная Вдова" по комиксам Marvel (видео)
11:52, 14 января 2020Кино и музыка
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В украинский прокат фильм выйдет 30 апреля 2020 года.
Главную роль в фильме играет Скарлетт Йоханссон / styleinsider.com.ua
В сети появился новый тизер фильма «Черная Вдова» по комиксам Marvel.
Ролик опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment.
Читайте такжеHBO снимет мини-сериал по фильму "Паразиты"Главную роль в фильме играет Скарлетт Йоханссон. Также в картине снимаются Флоренс Пью и Рэйчел Вайс. Режиссером выступает Кейт Шортланд.
«Черная Вдова» – Наташа Романов впервые появилась на экране в фильме «Железный человек 2». Затем героиня фигурировала в двух частях «Первого мстителя» и нескольких частях «Мстителей». События новой картины развернутся до «Мстителей: Противостояние» и прольют свет на таинственную биографию Наташи Романов.
В украинский прокат фильм выйдет 30 апреля 2020 года.
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