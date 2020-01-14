Вышел новый тизер фильма "Черная Вдова" по комиксам Marvel (видео)

В украинский прокат фильм выйдет 30 апреля 2020 года.

В сети появился новый тизер фильма «Черная Вдова» по комиксам Marvel.

Ролик опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Читайте такжеHBO снимет мини-сериал по фильму "Паразиты"Главную роль в фильме играет Скарлетт Йоханссон. Также в картине снимаются Флоренс Пью и Рэйчел Вайс. Режиссером выступает Кейт Шортланд.

«Черная Вдова» – Наташа Романов впервые появилась на экране в фильме «Железный человек 2». Затем героиня фигурировала в двух частях «Первого мстителя» и нескольких частях «Мстителей». События новой картины развернутся до «Мстителей: Противостояние» и прольют свет на таинственную биографию Наташи Романов.

В украинский прокат фильм выйдет 30 апреля 2020 года.

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