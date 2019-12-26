Вышел первый тизер украинского фэнтези "Легенды Волшебнолесья" (видео)

Съемки проходили в Пирогово, Голосеевском парке и в поле у поселка Макаров.

Режиссер Виктор Андриенко представил первый тизер фэнтезийного фильма-сказки «Легенды Волшебнолесья», который рассказывает о необыкновенных приключениях 10-летнего мальчика.

Об этом пишет НВ.

Главные герои будущего фильма строгий Воин, веселый Мольфар и 10-летний мальчишка Марек противостоят могущественным силам зла во главе с Черным Колдуном и Вовкулакой, спасая Волшебнолесье.

Читайте такжеГоскино выделит 50 миллионов гривень на фильм "Бабий яр"«Воин – настоящий человек войны, который, к тому же, пережил измену со стороны Злыдня Вовкулаки. Конфликт этих героев – постоянный и проходить красной нитью через весь фильм. А еще Воин – циник, который ни во что не верит, но так случается, что он дважды спасает жизнь мальчика Марека. На протяжении фильма они попадают в веселые и опасные приключения, которые меняют обоих: Марек взрослеет и становится мужественным, а в воине пробуждается доброта и человечность», – рассказал Андриенко.

Созданием сказочных образов занимались известный украинский художник по костюмам Константин Кравец и художница по гриму, которая проходила обучение в Голливуде, Джулия Мельник.

Съемки проходили в Пирогово, Голосеевском парке и в поле у поселка Макаров.

Главные роли исполнили украинские актеры Сергей Стрельников, Василий Бендас, Дмитрий Малашенко, Руслан Мирошниченко и Алексей Сморигин. В съемках также приняли участие одни из лучших каскадеров Украины, которые создают сложные постановочные трюковые сцены – XGST Stunt. Режиссер и один из сценаристов фильма Виктор Андриенко (Иван Сила, Никита Кожемяка).

Полноценные съемки начнутся весной 2020 года. Релиз фильма запланирован на 2021 год.

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