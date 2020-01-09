Warner Bros будет использовать ИИ для оценки вероятности успеха новых фильмов

Платформа Cinelytic используется для упрощения работы студийных топ-менеджеров.

Киногигант Warner Bros намерен использовать платформу компании Cinelytic с применением искусственного интеллекта для оценки перспективности продвижения кинопродукции.

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Как сообщает Deadline, соглашение между компаниями было анонсировано на технологической выставке CES в Лас-Вегасе. Пока что сотрудничество будет проходить в тестовом режиме и затронет только международное подразделение Warner Bros.

Подчеркивается, что платформа используется для упрощения работы менеджеров и не предоставляет студиям какой-либо «роботизированной разработки» проектов.

Cinelytic, как утверждается, призвана обеспечивать студийное руководство информацией для принятия решений по «ценности контента для поддержки стратегий выпуска».

СМИ пишут, что система Cinelytic тестируется уже несколько лет. Она позволяет приблизительно оценить окупаемость актеров на конкретной территории, примерные сборы в кинотеатрах и доходы с других площадок.

Напомним, один из последних фильмов Warner Bros., психологическая драма «Джокер» собрала в прокате более миллиарда долларов, получив статус самого кассового фильма с рейтингом R.