"Джокер", "Ирландец" и "Однажды… в Голливуде": названы номинанты премии BAFTA

Церемония вручения премии BAFTA состоится 2 февраля 2020 года.

Британская киноакадемия объявила полный список номинантов на получение 73-й премии BAFTA (British Academy Film Awards).

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Об этом сообщается на сайте кинопремии, передает 112.ua. Лидерами по количеству номинаций стали фильмы "Джокер" Тодда Филлипса, который значится в 11 категориях, а также "Ирландец" Скорсезе и "Однажды… в Голливуде" Тарантино - по 10 номинаций.

Церемония вручения премии BAFTA состоится 2 февраля 2020 года. Ведущим будет Грэм Нортон.

Полностью список номинантов BAFTA-2020 выглядит так:

Лучший фильм:

"1917"

"Джокер"

"Ирландец"

"Однажды… в Голливуде"

"Паразиты"

Лучший британский фильм:

"1917"

"Два Папы"

"Для Самы"

"Извините, мы вас не застали"

"Наживка"

"Рокетмэн"

Лучший режиссер:

Пон Джун-хо - "Паразиты"

Сэм Мендес - "1917"

Мартин Скорсезе - "Ирландец"

Квентин Тарантино - "Однажды… в Голливуде"

Тодд Филлипс - "Джокер"

Лучшая актриса:

Джесси Бакли - "Дикая Роза"

Рене Зеллвегер - "Джуди"

Скарлетт Йоханссон - "Брачная история"

Сирша Ронан - "Маленькие женщины"

Шарлиз Терон - "Секс-бомба"

Лучший актер:

Леонардо ДиКаприо - "Однажды в… Голливуде"

Адам Драйвер - "Брачная история"

Джонатан Прайс - "Два Папы"

Хоакин Феникс - "Джокер"

Тэрон Эджертон - "Рокетмэн"

Лучшая актриса второго плана:

Лора Дерн - "Брачная история"

Скарлетт Йоханссон - "Кролик Джоджо"

Флоренс Пью - "Маленькие женщины"

Марго Робби - "Однажды… в Голливуде"

Марго Робби - "Секс-бомба"

Лучший актер второго плана:

Аль Пачино - "Ирландец"

Джо Пеши - "Ирландец"

Брэд Питт - "Однажды… в Голливуде"

Том Хэнкс - "Прекрасный день по соседству"

Энтони Хопкинс - "Два Папы"

Лучший оригинальный сценарий:

"Брачная история"

"Ножи наголо"

"Образование"

"Однажды… в Голливуде"

"Паразиты"

Лучший адаптированный сценарий:

"Два Папы"

"Джокер"

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Маленькие женщины"

Лучший неанглоязычный фильм:

"Боль и слава"

"Для Самы"

"Паразиты"

"Портрет девушки в огне"

"Прощание"

Лучший анимационный фильм:

"Барашек Шон: Фермагеддон"

"История игрушек 4"

"Клаус"

"Холодное сердце 2"

Лучший кастинг: (в этом году будет вручаться впервые)

"Брачная история"

"Два Папы"

"Джокер"

"История Дэвида Копперфилда"

"Однажды… в Голливуде"