"Джокер", "Ирландец" и "Однажды… в Голливуде": названы номинанты премии BAFTA
Британская киноакадемия объявила полный список номинантов на получение 73-й премии BAFTA (British Academy Film Awards).
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Об этом сообщается на сайте кинопремии, передает 112.ua. Лидерами по количеству номинаций стали фильмы "Джокер" Тодда Филлипса, который значится в 11 категориях, а также "Ирландец" Скорсезе и "Однажды… в Голливуде" Тарантино - по 10 номинаций.
Церемония вручения премии BAFTA состоится 2 февраля 2020 года. Ведущим будет Грэм Нортон.
Полностью список номинантов BAFTA-2020 выглядит так:
Лучший фильм:
"1917"
"Ирландец"
"Однажды… в Голливуде"
"Паразиты"
Лучший британский фильм:
"1917"
"Два Папы"
"Для Самы"
"Извините, мы вас не застали"
"Наживка"
"Рокетмэн"
Лучший режиссер:
Пон Джун-хо - "Паразиты"
Сэм Мендес - "1917"
Мартин Скорсезе - "Ирландец"
Квентин Тарантино - "Однажды… в Голливуде"
Тодд Филлипс - "Джокер"
Лучшая актриса:
Джесси Бакли - "Дикая Роза"
Рене Зеллвегер - "Джуди"
Скарлетт Йоханссон - "Брачная история"
Сирша Ронан - "Маленькие женщины"
Шарлиз Терон - "Секс-бомба"
Лучший актер:
Леонардо ДиКаприо - "Однажды в… Голливуде"
Адам Драйвер - "Брачная история"
Джонатан Прайс - "Два Папы"
Хоакин Феникс - "Джокер"
Тэрон Эджертон - "Рокетмэн"
Лучшая актриса второго плана:
Лора Дерн - "Брачная история"
Скарлетт Йоханссон - "Кролик Джоджо"
Флоренс Пью - "Маленькие женщины"
Марго Робби - "Однажды… в Голливуде"
Марго Робби - "Секс-бомба"
Лучший актер второго плана:
Аль Пачино - "Ирландец"
Джо Пеши - "Ирландец"
Брэд Питт - "Однажды… в Голливуде"
Том Хэнкс - "Прекрасный день по соседству"
Энтони Хопкинс - "Два Папы"
Лучший оригинальный сценарий:
"Брачная история"
"Ножи наголо"
"Образование"
"Однажды… в Голливуде"
"Паразиты"
Лучший адаптированный сценарий:
"Два Папы"
"Джокер"
"Ирландец"
"Кролик Джоджо"
"Маленькие женщины"
Лучший неанглоязычный фильм:
"Боль и слава"
"Для Самы"
"Паразиты"
"Портрет девушки в огне"
"Прощание"
Лучший анимационный фильм:
"Барашек Шон: Фермагеддон"
"История игрушек 4"
"Клаус"
"Холодное сердце 2"
Лучший кастинг: (в этом году будет вручаться впервые)
"Брачная история"
"Два Папы"
"Джокер"
"История Дэвида Копперфилда"
"Однажды… в Голливуде"