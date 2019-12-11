Вышел полноценный трейлер "Нового Папы" от HBO (видео)
12:20, 11 декабря 2019Кино и музыка
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В ролике раскрываются некоторые детали сюжета.
Сериал выйдет на HBO 13 января 2020 года / nbo
Телеканал HBO выпустил первый полноценный трейлер сериала «Новый Папа».
Ролик опубликован на YouTube-канале HBO.
Читайте такжеОпубликован трейлер сериала "Темные века" с Дэниэлом Рэдклиффом (видео)В трейлере раскрываются некоторые детали сюжета. В частности, показано, что Ватикан возглавил новый Папа Римский – Иоанн Павел III (Джон Малкович), пока Пий XIII (Джуд Лоу) находился в коме. Однако последний выздоравливает, и между героями начинается соперничество.
Как известно, «Новый Папа» – это продолжение сериала «Молодой Папа» 2016 года режиссера Паоло Соррентино.
В новых сериях помимо Джуда Лоу и Джона Малковича снялись Хавьер Камара, Сесиль Де Франс и российская актриса Юлия Снигирь.
Ранее УНИАН сообщал, что сериал выйдет на HBO 13 января 2020 года.
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