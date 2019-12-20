Лобода за $150 тысяч и Олег Винник за $70 - сколько стоят выступления украинских звезд в Новогоднюю ночь (инфографика)

Выступления звезд на корпоративах подорожали.

В канун новогодних праздников организаторы концертов и закрытых мероприятий рассказали о ценах на выступления украинских звезд, а также какие вечеринки ждут украинцев. По словам экспертов, в этом году все намного скромнее, нежели в прошлом.

Об этом сообщает "Старана.юа".

При этом отмечается, что данные изменения не касаются цен на корпоративы, выступления многих звезд на них наоборот подорожали.

Певица Светлана Лобода в Украине сейчас выступает только на частных мероприятиях. Совсем недавно ее пригласили спеть на 60-летии крупного бизнесмена Александра Ярославского в Харькове, где веселились богатые и знаменитые. Но концертов здесь у нее нет, так как националисты и радикалы постоянно их срывают. Светлана успешно выступает в России, недавно спела на финальной "Песне года" в Москве. Тем не менее, цена за корпоратив с певицей все время растет.

"Сейчас она стоит не менее $150 000, ее часто приглашают в Америку и Монако. Лобода - это блестки, шик и золото. Она чуть ли не символ любого новогоднего застолья. Кстати, слышали, ее директор Нателла Крапивина в одном из интервью сказала, что ценник достигает и до $400 000, но думаю, это какая-то форс-мажорная ситуация, типа Мадонна не приехала и надо выступить здесь и сейчас", - рассказал на анонимных условиях организатор закрытых вечеринок.

Что касается Андрея Данилко (Верка Сердючка), то на волне выхода нового клипа, посвященному рождественским праздникам - пошла новая волна спроса и артист поднял ценник до $70 000.

Новая песня называется Make It Rain Champagne - "Сделай дождь из шампанского" и ее уже крутят на всех радиостанциях.

Тина Кароль, Наталья Могилевская и Олег Винник едут в Харьков

Как оказалось, именно у харьковчан будут очень насыщенными 31 декабря и 1 января. Сюда едет много звезд. Певица Тина Кароль за день до нового года выступит с концертной программой в Харьковском государственным академическом театре оперы и балета (ХАТОБ). 31-го декабря ее концерты состоятся в 16:00 и в 19:00. Билеты стоят от 300 до 1250 гривен и их осталось очень мало, особенно на вечерний концерт.

"В новогодний период, конкретно с первого декабря - цены на звезд всегда дороже. В полтора-два раза. Если в обычный день Тина Кароль согласится выступить у вас за $25 000, то в новогоднюю ночь - это будет не меньше $50 000. Кстати, ее "забронировали" еще в сентябре. Многие хотели послушать Кароль в новогоднюю ночь, но слышали отказ. Думаю, Тина будет петь на суперзакрытой вечеринке у олигархов или политиков, знаете, когда просят не выкладывать видео в "Инстаграм". Скорее всего, даже в Харькове, потому что концерт ее закончится не раньше 22:00, а там уже и Новый год на носу", - рассказывает "Стране" на анонимных условиях источник одного из ивент-агентств.

В Харькове также встретят Новый год артисты Наталья Могилевская и Олег Винник.

"На Соборной площади будет праздничный концерт. В этом году мэрия города пригласила Наташу, Олега и рэпера Серегу, чтоб они спели для харьковчан. Гонорар Винника в этом году вырос, он может попросить и $70 000. Наталья Могилевская стоит не менее $30 000. Кстати, насколько мне известно ее позвали еще на частное мероприятие в этом же городе", - поясняет организатор вечеринок для ВИПов.

Оля Полякова и студия "Квартал 95" собирают гостей в Киеве

В этом году рестораны практически не делали акцент на звездах в своих новогодних программах. Самая громкая вечеринка в Киеве будет одна - в конгрессно-выставочном центре "Парковый". Ее анонсируют, как главную новогоднюю ночь страны 2020.

Хедлайнером будет певица Оля Полякова, также планирует выступление кавер-группы Premier Project и диджея, которого пока держат в секрете, а развлекать гостей позвали студию "Квартал 95". Ведущие вечера Евгений Кошевой и Степан Казанин.

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Место за столиком для взрослого стоит от 8000 до 16 000 гривен. И свободных столиков осталось только три на данный момент. Стоимость билета для детей от 2-12 лет: 3000 гривен, включая детское меню (без посадочного места в основном зале).

Ивент-менеджеры утверждают, что выступление студии "Квартал 95" в новогоднюю ночь может достигать $60 000. Но сам Владимир Зеленский еще не будучи президентом в интервью Дмитрию Гордону сказал, что гонорар кварталовцев - €20 000 ($23000).

"20 тысяч евро стоит выступление "Квартала" на корпоративах". Предлагали полететь в Москву, провести какое-то большое мероприятие за $250 тысяч. Я отказался", - сказал он, скорее всего, имея в виду гонорар в обычное время, а не на новогодние праздники.

"Оля Полякова, наша Бейонсе, ее зовут все. Как только речь заходит о вечеринке - сразу все хотят Олю. В прошлом году она планировала остаться дома и встретить Новый год в кругу семьи, но в последний момент передумала и улетела на закрытую вечеринку в штаты. На сей раз организаторы таки уговорили ее остаться в Украине и предложили выступить для бомонда в "Парковом". На сколько я знаю, ее гонорар составил не менее $70 000", - сказал наш собеседник из ивент-агентства.

Макс Барских и MONATIK увеличили ценник

Певец Макс Барских в конце декабря летит в Майами (США). У него там запланировано два мероприятия. Сначала он выступит в ночном клубе, куда продаются билеты для всех желающих, а потом уже споет для узкого круга гостей.

"Макс - без преувеличения самый дорогостоящий украинский артист, наверное, не только у нас, но и во всех странах СНГ. В прошлом году остался в Киеве, чтоб выступить в фешенебельном отеле Fairmont своей хорошей подруги Елизаветы Юрушевой. В этом же - певец отдал предпочтение Майами - из-за теплого климата, да и лететь оттуда до Лос-Анджелеса, где он обитает последние несколько лет гораздо ближе, чем из стран СНГ. В новогоднюю ночь Барских заработает около $200 000, так как гонорар за каждую из вечеринок будет не менее по $100 000", - объясняет ивент-менеджер и добавляет, что востребованность артиста растет с каждым годом.

Дима Монатик (MONATIK), шоу которого собрало полный стадион НСК "Олимпийский", где танцевали не только его коллеги и фанаты, но и присутствовал сам президент Владимир Зеленский с супругой Еленой - от публичных новогодних мероприятий отказался. По нашей информации, MONATIK выступит на закрытой вечеринке. "Его гонорар в декабре составил $40 000, но в новогоднюю ночь он выставил тариф $70 000 и это логично с учетом его популярности", - говорит инсайдер.

Настя Каменских останется дома, а Руслана споет для киевлян на площади

"На сколько мне известно, певица NK (Настя Каменских) работать в новогоднюю ночь не будет, но вообще ее гонорар сейчас не менее $25 000, поэтому в праздники цена может достигать и $40 000. Что касается Русланы, то она все же больше себя сейчас позиционирует, как общественный деятель, борец за экологию и творческий вдохновитель. На днях вернулась из Амстердама (Нидерланды), где был большой концерт самых ярких звезд "Евровидения". Но певица все же выступит в новогоднюю ночь для киевлян на Софийской площади, это выступление стоит не менее $20 000", - рассказывает представитель ивент-агентства.

Есть интерес к Alyona Alyna и дуэту Alyosha & Vlad Darwin

Артисты не первого эшелона тоже будут выступать в новогоднюю ночь, некоторые даже по несколько раз. К примеру певец Артем Пивоваров, гонорар которого $10 000 споет в 4 заведениях Киева: "Маяк", "Villa Riviera", "HAVANA" и "Сейф", тем самым заработает $40 000. Отетим, что новый хит Светланы Лободы "Мира мало" написал Пивоваров, который считается не только популярным исполнителем, но и известным автором песен.

"Активно интересуются рэпершей Alyona Alyona (Алена Алена). Она в этом году неоднократно выступала на фестивалях, собрала свою аудиторию. Стоит она до $15 000. И вот после того как певица Алеша и Влад Дарвин (Alyosha & Vlad Darwin) возобновили дуэт и готовятся к большому сольному концерту, их тоже заказывают на мероприятия романтического плана: свадьбы, помолвки, дни рождения. Гонорар дуэта $6000-7000, в новогоднюю ночь будут петь за $10 000 на корпоративе", - подытожил ивент-менеджер.