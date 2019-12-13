KAZKA выпустила новую песню "Колишні" (видео)

Трек посвящен теме бывшей любви.

Популярная украинская группа KAZKA презентовала новую песню - "Колишні". Композиция войдет в новый альбом NIRVANA.

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Премьера трека состоялась на YouTube-канале коллектива. Новая песня посвящена теме бывшей любви.

"Люди из прошлого не покидают нас, сколько ни стирай в телефоне их номера. Стоят за окном, заглядывают в спальню, хотят что-то сказать и не могут. Не открывайте им окно, потому что начнется тот же сюжет об оскорблении и предательстве. Ищи человека, рядом с которым снова будет биться сердце", - описали в группе свою новую работу.

Ранее Тина Кароль и Юлия Санина выпустили клип на песню "Вільна", которая станет саундтреком к украинскому фильму "Віддана".