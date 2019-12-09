В Липецке 8 декабря вечером после концерта неизвестные открыли огонь по машине, в которой находились исполнители рэпа Hammali & Navai.

Рэперов HammAli & Navai обстреляли за отказ сделать селфи.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В Липецке 8 декабря вечером после концерта неизвестные открыли огонь по машине, в которой находились исполнители рэпа Hammali & Navai.

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«Рэперы видели, что за их передвижением следит водитель автомобиля Lada Priora. Потом они услышали выстрелы, по звуком мужчины предположили, что их машину обстреляли из травматического оружия», - пердают росСМИ.

Поклонники просили сделать совместное фото с дуэтом, но получили отказ. После этого мужчины сели в авто и догнав дуэт на светофоре повторили просьбу.

Новый отказ привел к тому , что рэперов обстреляли прямо на трассе. Исполнители Александр Громов и Наваи Бакиров обратились с заявлением в правоохранительные органы.