Премьере "Звездных войн" посвятили партию "колы" со светящимися мечами на этикетке (видео)

Чтобы получить лимитированную версию напитка, нужно поучаствовать в "Галактической охоте".

Компания Coca-Cola выпустила в Сингапуре ограниченную версию газировки без сахара со встроенными OLED-панелями в этикетке бутылок.

Об этом пишет Meduza.

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Доступны две версии бутылки: на одной Рэй держит синий световой меч, на другой изображен Кайло Рен с красным мечом.

При прикосновении к этикетке мечи светятся примерно пять секунд. Но ресурс встроенного аккумулятора ограничен – каждый меч может загораться не более 500 раз.

Всего компания выпустила восемь тысяч бутылок «Колы» со световыми мечами. Они будут доступны только в Сингапуре в 45 магазинах 7-Eleven, расположенных в разных точках города.

Чтобы получить лимитированную версию напитка, нужно поучаствовать в «Галактической охоте» с довольно необычными правилами: надо разгадывать загадки и искать «проводников», которые позволят приобрести редкую бутылку по обычной цене.

Ранее УНИАН сообщал, что в США выпустили кроссовки с подошвой, заполненной святой водой.