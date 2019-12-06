Премьере "Звездных войн" посвятили партию "колы" со светящимися мечами на этикетке (видео)
Компания Coca-Cola выпустила в Сингапуре ограниченную версию газировки без сахара со встроенными OLED-панелями в этикетке бутылок.
Об этом пишет Meduza.
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Доступны две версии бутылки: на одной Рэй держит синий световой меч, на другой изображен Кайло Рен с красным мечом.
При прикосновении к этикетке мечи светятся примерно пять секунд. Но ресурс встроенного аккумулятора ограничен – каждый меч может загораться не более 500 раз.
Всего компания выпустила восемь тысяч бутылок «Колы» со световыми мечами. Они будут доступны только в Сингапуре в 45 магазинах 7-Eleven, расположенных в разных точках города.
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Чтобы получить лимитированную версию напитка, нужно поучаствовать в «Галактической охоте» с довольно необычными правилами: надо разгадывать загадки и искать «проводников», которые позволят приобрести редкую бутылку по обычной цене.
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