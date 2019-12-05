В новом эпизоде "Звездных войн" будут показаны новые способности Силы – режиссер

Джей Джей Абрамс рассказал, что идеи, которые реализуются в фильме, однозначно разозлят часть фанатов саги.

Режиссер девятого эпизода космической киносаги «Звездные войны» Джей Джей Абрамс рассказал журналистам, что фильм покажет зрителям невиданные ранее возможности Силы джедаев или ситхов.

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В комментари Vanity Fair Абрамс рассказал, что идеи, которые реализуются в фильме, однозначно разозлят часть фанатов саги, но другая часть будет в восторге.

По словам режиссера, это не означает, что новый фильм откажется от традиционных для франшизы трюков.

«Среди этих вещей – не просто новые способы исполнять традиционные элементы, вроде погонь и дуэлей на световых мечах (или о чем вы еще подумали)… Мы хотели убедиться, что картина также показывает аспекты силы такими способами, которых вы никогда не видели ранее», – отметил он.

Напомним, предыдущая часть саги уже показала невиданную ранее силу джедая – Люк Скайуокер смог удаленно спроецировать свой образ для схватки с Кайло Реном. Фанаты восприняли это неоднозначно.

Напомним, в украинский прокат картина "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" выйдет 19 декабря 2019 года. Девятый эпизод завершит новую трилогию киновселенной и закончит историю семьи Скайуокеров. В нем Марк Хэммил в последний раз сыграет роль Люка Скайуокера.