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"Евровидение-2020": стало известно, как будет выглядеть сцена (фото)

17:18, 02 декабря 2019
Кино и музыка
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Дизайн сцены разработал немец Флориан Видер / Фото: NPO/AVROTROS/NOS

Первые фото были опубликованы на сайте песенного конкурса. 

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Как сообщается, дизайнером сцены в очередной раз стал немец Флориан Видер, который выступает разработчиком площадок "Евровидения" уже шестой год подряд.

"Дизайн демонстрирует связь между небом, морем и землей. Горизонт связывает эти элементы, и этот горизонт будет работать как окно, которое открывает мир "Евровидения -2020 ". План дизайна сцены изображает каналы и мосты, которые соединяют землю и воду в Нидерландах. Таким дизайном мы хотим максимально приблизить участников к аудитории ", - отметил Видер.

Дизайн сцены демонстрирует связь между небом, морем и землей / Фото: NPO/AVROTROS/NOS

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Теги: #Евровидение