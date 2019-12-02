"Евровидение-2020": стало известно, как будет выглядеть сцена (фото)

Организаторы показали первые фото будущей сцены песенного конкурса "Евровидение-2020", который пройдет в Роттердаме.

Стало известно, как будет выглядеть сцена "Евровидения-2020", которое пройдет в Роттердаме.

Первые фото были опубликованы на сайте песенного конкурса.

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Как сообщается, дизайнером сцены в очередной раз стал немец Флориан Видер, который выступает разработчиком площадок "Евровидения" уже шестой год подряд.

"Дизайн демонстрирует связь между небом, морем и землей. Горизонт связывает эти элементы, и этот горизонт будет работать как окно, которое открывает мир "Евровидения -2020 ". План дизайна сцены изображает каналы и мосты, которые соединяют землю и воду в Нидерландах. Таким дизайном мы хотим максимально приблизить участников к аудитории ", - отметил Видер.