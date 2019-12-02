"Евровидение-2020": стало известно, как будет выглядеть сцена (фото)
17:18, 02 декабря 2019Кино и музыка
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Организаторы показали первые фото будущей сцены песенного конкурса "Евровидение-2020", который пройдет в Роттердаме.
Дизайн сцены разработал немец Флориан Видер / Фото: NPO/AVROTROS/NOS
Стало известно, как будет выглядеть сцена "Евровидения-2020", которое пройдет в Роттердаме.
Первые фото были опубликованы на сайте песенного конкурса.
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Как сообщается, дизайнером сцены в очередной раз стал немец Флориан Видер, который выступает разработчиком площадок "Евровидения" уже шестой год подряд.
"Дизайн демонстрирует связь между небом, морем и землей. Горизонт связывает эти элементы, и этот горизонт будет работать как окно, которое открывает мир "Евровидения -2020 ". План дизайна сцены изображает каналы и мосты, которые соединяют землю и воду в Нидерландах. Таким дизайном мы хотим максимально приблизить участников к аудитории ", - отметил Видер.
Дизайн сцены демонстрирует связь между небом, морем и землей / Фото: NPO/AVROTROS/NOS
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