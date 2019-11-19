Вышел новый "суперсекретный" трейлер мультфильма "Камуфляж и шпионаж" (видео)

Мировая премьера мультфильма запланирована на конец декабря 2019.

Студия 20th Century FOX опубликовала "суперсекретный" трейлер мультфильма "Камуфляж и шпионаж" (Spies in Disguise, еще один вариант перевода "Шпионы под прикрытием").

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По сюжету, Лэнс Стерлинг - жизнерадостный и обаятельный суперагент, регулярно спасающий города, страны и континенты. А Уолтер Бекетт - угрюмый и замкнутый "ботаник". Однажды они встретились, и юный изобретатель превратил суперагента в голубя.

Ранее киностудия Disney обнародовала новый график с датами выхода своих будущих проектов.