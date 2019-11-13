Фильмы 2020: самые ожидаемые кинопремьеры будущего года (видео)

2020 год готовит киноманам жаркие и увлекательные картины.

УНИАН просмотрел график премьер на будущий год и выбрал для вас самые ожидаемые фильмы: боевики, экшены, фантастику и кинокомиксы. В список попали как отечественные, так и зарубежные ленты.

Самые ожидаемые фильмы 2020: трейлеры

«Кошки» - со 2 января 2020 года

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Экранизация культового мюзикла Эндрю Ллойда Уэбера (того самого, который написал и поставил «Призрака оперы»). Главные роли в фильме исполнили: Идрис Эльба, Ребел Уилсон, Иэн Маккеллен, Джеймс Корден, Джуди Денч, Тейлор Свифт, Рэй Уинстон, Дженнифер Хадсон и другие. Режиссёром выступил Топ Хупер, ранее снявший мюзикл «Отверженные» и мелодраму «Король говорит!», за которую получил «Оскар».

«Тролли 2» - с 19 марта 2020 года

Продолжение анимационного хита студии DreamWorks Animation 2016 года, главные роли в котором озвучили Джастин Тимберлейк и Анна Кендрик. Троллей ждут новые неприятности, и, чтобы их разрешить, героям придётся найти способ объединиться с другими племенами, живущими по соседству, музыкальный вкус которых разительно отличается от их собственного.

«Черная Βдова» - 1 мая 2020 года

Наталья Альяновна "Наташа" Романофф, более известная как Чёрная вдова (англ. Black Widow) - одна из самых лучших шпионов и ассасинов в мире. Изначально работала агентом КГБ[1], позже стала членом Щ.И.Т.а, международного контрразведывательного управления. Имеющая огромное мастерство в боевых искусствах и вооруженная миниатюрным электрошоковым устройством, Чёрная вдова стала одним из самых талантливых агентов Щ.И.Т.а. Когда Локи объявил войну Земле, Чёрная вдова присоединилась к команде Мстителей и оказала помощь в обороне Нью-Йорка.

"1917" - 5 марта 2020 года

Еще один безжалостный и кровавый день Первой мировой войны от лица двух молодых солдат, попавших в самую гущу событий. Жанр: военный, история. Страна: Великобритания, США. Режиссер: Сэм Мендес. Актеры: Ричард Мэдден, Бенедикт Камбербэтч, Эндрю Скотт, Марк Стронг, Колин Фёрт.

"Бладшот" - 20 февраля 2020 года

Серия комиксов издательства Valiant Comics. Герой Дизеля — смертельно раненный морпех Рей Харрисон, который оказывается подопытным секретной корпорации RST. Она возвращает Рея к жизни и превращает его в современное чудовище Франкенштейна по имени Бладшот.

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Благодаря нанотехнологиям он становится неуязвимым биотехнологическим оружием на службе у правительства, без воспоминаний и возможности контролировать собственное тело. Естественно, однажды герою захочется вспомнить, кем он был раньше, и вернуть свое "я". В режиссерском кресле "Бладшота" находится Дейв Уилсон, который создавал спецэффекты для фильма "Мстители: Эра Альтрона".

Топ Ган: Мэверик - 16 июля 2020 года

Том Круз в продолжении культового драматического боевика 1986 года. Мэверик – непревзойденный пилот с большим опытом, не боящийся самых высоких скоростей. Оставив службу, он стал работать на земле и занялся обучением новичков. Но времена меняются, а вместе с ними меняется техника и правила воздушного боя. Когда возникает угроза замены живых летчиков роботами, Мэверик решает вернуться за штурвал и показать, что такое высший пилотаж.

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