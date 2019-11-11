Опубликован первый трейлер нового мультфильма "Скуби-Ду" (видео)

В центре сюжета окажутся члены корпорации «Тайна», который объединяются с другими персонажами известной экранной вселенной, чтобы остановить Дика Дастардли от уничтожения мира.

Warner Bros. Pictures поделилась дебютным трейлером грядущего мультфильма «Скуби-ду».

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Новая экранизация рассказывает о первой встрече Скуби и Шегги, которым суждено стать неразлучными друзьями. А также о том, как они познакомились с юными детективами Фредом, Велмой и Дафной и вместе основали известную компанию Mystery Inc.

Друзей ждет самое сложное дело в истории: им нужно разгадать таинственный заговор - попытку выпустить в свет собаку-призрака по прозвищу Цербер. Отчаянная команда стремится остановить этот глобальный «собакалипсис». Однако впоследствии они узнают, что Скуби имеет загадочное прошлое и судьбу более эпичную, чем кто-либо только мог представить.

Премьера назначена на 14 мая 2020 года.

Как сообщал УНИАН, ранее Warner Brothers показала первые кадры из нового мультфильма "Скуби-Ду".