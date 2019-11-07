Погибшего 60 лет актера Джеймса Дина "воскресят" для нового фильма с помощью графики

Сюжет новой ленты посвящен армейским собакам, которых бросили на произвол судьбы после войны во Въетнаме.

Американский актер Джеймс Дин, который погиб в автокатастрофе в 1955 году, снова появится на экранах. Образ актера воссоздадут с помощью компьютерной графики для фильма «В поисках Джека».

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Как сообщает THR, фильм будет драмой о войне во Въетнаме. Сюжет ленты посвящен армейским собакам, которых бросили на произвол судьбы после прекращения боевых действий. Тогда без хозяев остались более 10 тысяч животных.

«Компьютерная» версия актера сыграет в ленте одну из главных ролей – персонажа по имени Роган.

Джеймс Дина называют культурной иконой, он известен по знаковым для американцев фильмам «Бунтарь без причины» и «К востоку от рая».

Режиссеры Энтон Эрнст и Тати Голых получили от семьи Дина разрешение на использование его образа. Компьютерным «оживлением» актера займутся CGI-специалисты Канады и ЮАР.

Киноделы рассчитывают, что технологии CGI, которые используют для «воскрешения» Дина, позволят вновь появится на экране множеству звезд прошлого.

«Это открывает совершенно новые возможности для многих наших клиентов, которые больше не с нами», - отметил Марк Розлер, гендиректор CMG Worldwide, которая представляет семью Дина.

CMG Worldwide на сегодня представляет интересы родственников более чем 1700 ушедших из жизни знаменитостей.

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