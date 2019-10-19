Китай снял с проката новый фильм Тарантино из-за "не такого" изображения Брюса Ли

Сам Тарантино заявил, что ничего менять не будет в фильме, поскольку имеет на него исключительное право.

Китайский регулятор снял с проката новый фильм американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» за неделю до его выхода.

Об этом сообщает Hollywood reporter.

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Источники издания пояснили, что к китайским чиновникам обратилась дочь Брюса Ли Шэннон, требуя изменить кинематографический образ своего отца. По ее словам, персонаж Ли напоминает не реального человека, а карикатуру.

Сам Тарантино заявил, что ничего менять не будет в фильме, поскольку имеет на него исключительное право.

Как сообщал УНИАН, Тарантино рассказал, что ему пришлось вырезать некоторые сцены из фильма «Однажды в Голливуде», но он может выпустить расширенную версию кинокартины.