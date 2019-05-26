Тарантино задумался о выпуске расширенной версии фильма «Однажды в Голливуде»

Урезанная версия фильма, представленная на Каннском кинофестивале, имеет продолжительность 2 часа 39 минут.

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино рассказал, что ему пришлось вырезать некоторые сцены из фильма «Однажды в Голливуде», но он может выпустить расширенную версию кинокартины.

Читайте такжеТарантино оказался в центре скандала из-за своего нового фильма

По его словам, в вырезанных сценах принимали участие актеры Тим Рот, Джеймс Ремар, Джеймс Марсден и Дэнни Стронг. При этом урезанная версия фильма, представленная на Каннском кинофестивале, имеет продолжительность 2 часа 39 минут, передает Slash Film.

«Я могу сделать фильм еще длиннее. Вырезать я ничего больше не буду, но могу кое-что вставить», — сообщил Тарантино.

Тарантино рассказал, что «черновик» его последней киноленты был еще длиннее — 4 часа 20 минут, но ряд сцен пришлось вырезать для кинофестиваля в Каннах.

Ранее сообщалось, что пес из «Однажды в Голливуде» Тарантино получил награду Каннского кинофестиваля.

Главный приз Каннского кинофестиваля получила лента «Паразиты» южнокорейского режиссера Пона Чжун Хо. Тарантино в Каннах остался без наград.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter