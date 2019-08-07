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Тарантино хочет снять "суперфильм" и закончить карьеру

14:00, 07 августа 2019
Кино и музыка
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REUTERS

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Об этом он рассказал в Москве на премьере нового фильма "Однажды в Голливуде", передает «ТАСС».

"Честно говоря, я пока не знаю, что будет в десятом фильме. Если думать, что все фильмы рассказывают одну и ту же историю и каждая из моих картин - маленький вагон в составе одного паровоза, то я хочу сделать какой-то огромный суперфильм, который закроет логику всего моего огромного фильма", - сказал Тарантино.

Ранее режиссер неоднократно заявлял, что после десятого фильма планирует завершить карьеру.

Как сообщал УНИАН, Тарантино рассказал, что ему пришлось вырезать некоторые сцены из фильма «Однажды в Голливуде», но он может выпустить расширенную версию кинокартины.

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Теги: #новый фильм Тарантино