Тарантино хочет снять "суперфильм" и закончить карьеру

Последний фильм режиссера будет десятым по счету.

Американский режиссер Квентин Тарантино заявил, что хочет снять «суперфильм», который подвел бы итоги всех его предыдущих картин.

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Об этом он рассказал в Москве на премьере нового фильма "Однажды в Голливуде", передает «ТАСС».

"Честно говоря, я пока не знаю, что будет в десятом фильме. Если думать, что все фильмы рассказывают одну и ту же историю и каждая из моих картин - маленький вагон в составе одного паровоза, то я хочу сделать какой-то огромный суперфильм, который закроет логику всего моего огромного фильма", - сказал Тарантино.

Ранее режиссер неоднократно заявлял, что после десятого фильма планирует завершить карьеру.

Как сообщал УНИАН, Тарантино рассказал, что ему пришлось вырезать некоторые сцены из фильма «Однажды в Голливуде», но он может выпустить расширенную версию кинокартины.