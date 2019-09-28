Нашумевшую речь Греты Тунберг в ООН превратили в death-metal-трек (видео)

Автор ролика - пользователь YouTube Джон Моллуск. Он же автор музыки, которая звучит на фоне.

Обращение экоактивистки Греты Тунберг к представителям ООН превратили в душераздирающую метал-песню. Читайте также"Проклятие Мэри": каким получился новый фильм ужасов с оскароносным Гэри Олдманом Автор ролика - пользователь YouTube Джон Моллуск. Он же автор музыки, которая звучит на фоне. Как сообщал УНИАН, Грета Тунберг устроила "разнос" мировым лидерам на саммите ООН. Девочка произнесла эмоциональную речь, обвинив мировых политиков в украденном детстве.

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