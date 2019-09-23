"Чернобыль" получил три премии Emmy

71-я церемония "Эмми" состоялась 22 сентября в Лос-Анджелесе.

"Чернобыль" был признан лучшим мини-сериалом года / cкриншот из фильма

Сериал "Чернобыль" компании НВО получил три премии на 71-й церемонии вручения наград в области телевидения "Эмми", которая состоялась 22 сентября в Лос-Анджелесе.

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Об этом сообщает Hollywood Reporter.

"Чернобыль" был признан лучшим мини-сериалом года.

Также "Эмми" получили режиссер Йохан Ренк и сценарист Крейг Мейзин за лучшую режиссуру и лучший сценарий среди мини-сериалов.

Как сообщал УНИАН, 5-серийный проект "Чернобыль" от HBO вышел на экраны в мае 2019-го. Сюжет сериала завязан на событиях, происходивших в первые часы после техногенной катастрофы в городе Припять в 1986 году.