Появился трейлер номинированного на Оскар фильма про Крым "Домой"
18:11, 17 сентября 2019Кино и музыка
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Картину "Домой" показали на Каннском кинофестивале.
В кинотеатрах Украины лента появится 7 ноября / скриншот из фильма
В сети появился официальный трейлер полнометражной драмы Наримана Алиева «Домой».
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Ролик опубликован на YouTube-канале Arthouse Traffic.
В ленте рассказывается о крымском татарине Мустафе, чьи двое сыновей покинули Крым после того, как полуостров аннексировала Россия. Когда старший сын погибает, герой отправляется в Киев, чтобы забрать младшего и похоронить сына по мусульманским традициям.
В кинотеатрах Украины лента появится 7 ноября. Ранее картину «Домой» показали на Каннском кинофестивале, а на Одесском кинофестивале она получила Гран-при.
Напомним, полнометражная лента "Домой" Наримана Алиева номинирована от Украины на премию Американской киноакадемии "Оскар".
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