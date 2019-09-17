Появился трейлер номинированного на Оскар фильма про Крым "Домой"

Картину "Домой" показали на Каннском кинофестивале.

В сети появился официальный трейлер полнометражной драмы Наримана Алиева «Домой».

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Ролик опубликован на YouTube-канале Arthouse Traffic.

В ленте рассказывается о крымском татарине Мустафе, чьи двое сыновей покинули Крым после того, как полуостров аннексировала Россия. Когда старший сын погибает, герой отправляется в Киев, чтобы забрать младшего и похоронить сына по мусульманским традициям.

В кинотеатрах Украины лента появится 7 ноября. Ранее картину «Домой» показали на Каннском кинофестивале, а на Одесском кинофестивале она получила Гран-при.

Напомним, полнометражная лента "Домой" Наримана Алиева номинирована от Украины на премию Американской киноакадемии "Оскар".