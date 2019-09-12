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"Бумбокс" презентовал новый альбом (видео)

14:30, 12 сентября 2019
Кино и музыка
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В альбом вошло семь песен, среди которых дуэт с Тиной Кароль "Безодня" и новый сингл "ДШ".

Также в записи альбома принимали участие группа The Gitas и Крихітка (Александра Кольцова). Все песни с нового альбома написал фронтмен группы Андрей Хлывнюк.

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Бумбокс - Таємний код: Рубікон: список песен

1. Тримай мене (ft.The Gitas)
2. Ангела (ft. Кроха)
3. Дрантя
4. Безодня (ft. Тина Кароль)
5. ДШ
6. Твій на 100%
7. Побачимось

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Теги: #Бумбокс