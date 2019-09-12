"Бумбокс" презентовал новый альбом (видео)

В альбом вошло семь песен, среди которых дуэт с Тиной Кароль "Безодня" и новый сингл "ДШ".

Популярная украинская группа "Бумбокс" презентовала новый альбом "Таємний код: Рубікон". В альбом вошло семь песен, среди которых дуэт с Тиной Кароль "Безодня" и новый сингл "ДШ". Также в записи альбома принимали участие группа The Gitas и Крихітка (Александра Кольцова). Все песни с нового альбома написал фронтмен группы Андрей Хлывнюк. Читайте такжеС пометкой "18+": MONATIK выпустил новый "жаркий" клип (видео) Бумбокс - Таємний код: Рубікон: список песен 1. Тримай мене (ft.The Gitas)

2. Ангела (ft. Кроха)

3. Дрантя

4. Безодня (ft. Тина Кароль)

5. ДШ

6. Твій на 100%

7. Побачимось

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