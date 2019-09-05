Космический корабль и глаза во рту: украинские хитмейкеры "Бамбинтон" впервые за долгое время выпустили новый клип (видео)

Группа планирует выпустить новый альбом уже этой осенью.

Украинская группа "Бамбинтон" выпустила новый клип "Свидание".

Трек "Свидание" - это новое течение для группы, которое однако выполнено в характерном для них стиле, с причудливыми образами и сатирой.

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"У любви нет границ, и даже если вы - два представителя разных межгалактических рас, судьба дает шанс на отношения. И вот оно долгожданное первое Свидание. Он летит за тысячи миллионов километров к ней. Место встречи - лучший космический кабак Солнечной системы. Чем закончится их встреча? Как она попытается перекрыть свое волнение и правильный ли это выбор? С кем он будет в итоге?", - комментриуют идею клипа участники группы.

Группа планирует выпустить новый альбом уже этой осенью.

"Бамбинтон" - украинская группа, основанная в 2017 году в Киеве Анастасией Лисицыной. Сингл группы "Зая" собрал 26 миллионов просмотров на YouTube.

Как сообщал УНИАН, новый клип Билли Айлиш взорвал YouTube.